Непогода и отключения горячей воды: москвичи запаслись техникой заранее

Сезонные отключения горячего водоснабжения в Москве стартовали в середине мая, однако готовиться к ним жители столицы начали заблаговременно. В мае 2026 года продажи водонагревателей выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — такие данные приводят специалисты МегаФона, изучившие данные сервиса по аналитике маркетплейсов.

Нестабильная погода весной 2026 года подстегнула спрос и на другие виды климатической техники. В мае москвичи на 60% чаще покупали вентиляторы, а количество заказов конвекторов увеличилось более чем в 2 раза.

Рост интереса к водонагревателям фиксировался уже в апреле, а к маю показатель поднялся на 47% в годовом выражении. Наибольшей популярностью пользовались компактные проточные модели для кухонь и ванных комнат. При этом услуги по установке мощных бойлеров становятся все менее востребованными: с начала года посещаемость сайтов, предлагающих покупку и монтаж такого оборудования, снизилась почти на 30%.

Первый всплеск спроса на климатическое оборудование в мае пришелся на холодные дни 5–8 мая — еще до официального начала отключений горячей воды. Вторая волна наблюдалась с 17 по 22 мая, когда в столице установилась жара около 30°С. В этот период резко выросли заказы вентиляторов, особенно ручных и настольных. В целом за этот месяц москвичи приобрели на 60% больше вентиляторов, чем годом ранее. Самые высокие дневные продажи зафиксированы 19–22 мая.

С приходом гроз и похолодания увеличился спрос на обогреватели. В мае количество заказов конвекторов выросло более чем в 2 раза относительно прошлого года. Но особенно резкий скачок произошел в апреле, когда объемы продаж выросли более чем втрое. Инфракрасные и масляные обогреватели в апреле покупали на 41% чаще, однако в целом за январь–май 2026 года их продажи снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.