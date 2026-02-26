Необычную находку обнаружили в Доме провизора Эвениуса в Нижнем Новгороде

В историческом Доме провизора Эвениуса в Нижнем Новгороде во время ремонта обнаружили дореволюционный аптечный пузырек, сообщает ИА «Время Н» .

Находку сделали в здании на улице Студеной, 45. Во время замены плашки паркета между первым и вторым этажами рабочие обнаружили стеклянный пузырек, похожий на аптечный флакон дореволюционного периода.

В Telegram-канале «Дом Эвениуса» сообщили, что предмет изучат и приведут в порядок.

«Мы изучим содержимое, продезинфицируем, а потом бутылочка займет достойное место в нашей экспозиции. Возможно, ею пользовался сам аптекарь Эвениус!» — говорится в сообщении.

После обработки флакон планируют включить в музейную экспозицию дома. Ранее при работах в исторических зданиях города уже находили старинные предметы, в том числе под полом одного из помещений Нижегородской ярмарки.

