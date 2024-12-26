Необычное поведение стаи птиц заметили жители Кемерова

«Явление заметили над остановкой „Сельская больница“. Это просто мурмурация, а не предзнаменование конца света, все в порядке», — отметили в сообщении.

По мнению Николая Скалона, профессора кафедры экологии и природопользования КемГУ, в кадре запечатлены свиристели. Эти птицы питаются ягодами, не улетая далеко зимой и оставаясь в лесистых местностях. В Кемерове высажены яблони, рябины и другие плодовые деревья, что привлекает их в регион. Однако свиристели осторожны и могут улетать при появлении людей.

Одни птицы пугаются, другие видят их реакцию и также начинают переживать, что создает цепную реакцию, поделился своими наблюдениями Скалон.

Профессор также подчеркнул, что в городских условиях птицам сложно. Им трудно находить пищу, и, хотя они привыкли обитать на деревьях, их отсутствие заставляет находить ночлег на зданиях и проводах.