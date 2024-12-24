Немец из Нижегородской области рассказал, как встретит Новый год

Новый год — это семейный праздник, который принято отмечать в кругу близких. Российские традиции пересекаются с обычаями выходцев из других стран. Ойген, немецкий предприниматель, который обосновался в регионе, рассказал, что планирует встретить Новый год в родной Германии, чтобы посетить семью, которую не видел полтора года, сообщает pravda-nn.ru .

В Нижегородской области живут люди из разных уголков мира, включая Германию, и многие из них тоже собираются с семьями за одним столом.

В Германии новогодние праздники схожи с российскими. Ойген рассказал, что вся семья собирается за большим столом, где готовятся традиционные блюда, такие как оливье, сельдь под шубой и пельмени.

Их январские празднования разнообразны: они встречают Новый год трижды, основываясь на разных временных зонах. Важным моментом является слушание поздравлений президента и просмотр классических советских фильмов.

После боя курантов семья делится стихами и подарками, поет песни и играет в игры. На старый Новый год принято собираться снова, отмечая окончание празднований с надеждой на будущее и с благими пожеланиями здоровья и мира.

«Главное — чтобы все были здоровы и был мир! Это сегодня, да впрочем как и всегда, очень важно для каждого человека», — заключил предприниматель.