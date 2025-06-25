Нельзя убирать плодоножки: эксперт рассказал, как правильно хранить клубнику

Эксперт Абрамов: клубнику нельзя хранить долго при комнатной температуре

Свежая клубника особенно вкусная, однако не всегда есть возможность покупать ее каждый день. Поэтому очень важно, чтобы и в месте продажи, и дома ягоды хранились правильно. Как это организовать, сообщил РИАМО агроном, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» Ярослав Абрамов.

Прежде всего нужно обратить внимание на то, как клубника хранится в магазине. Идеальная температура для хранения ягод — от 0 до плюс 2 градусов. Когда контейнеры стоят на прилавке при комнатной температуре, срок годности ягод существенно сокращается, поэтому лучше всего брать их из холодильной витрины.

Упаковка тоже важна. Прозрачные пластиковые контейнеры позволяют рассмотреть ягоды со всех сторон, а непрозрачной упаковки следует избегать. Также нужно обратить внимание на то, нет ли на стенках контейнера конденсата, потому что избыточная влага способствует быстрому гниению.

Чтобы клубника и дома оставалась свежей как можно дольше, надо избегать ее хранения при комнатной температуре дольше 1–2 часов.

Чтобы ягоды не начали портиться, нужно следовать этим рекомендациям:

нельзя мыть клубнику сразу, следует делать это только перед употреблением, так как влага препятствует длительному хранению;

нужно хранить ягоды в холодильнике, положив в неглубокий контейнер, застеленный бумажным полотенцем, которое будет впитывать лишнюю влагу;

нельзя убирать плодоножки — это позволит дольше сохранить свежесть;

нужно избегать плотной укладки: разместить ягоды в один–два слоя, чтобы избежать давления и порчи;

следует хранить ягоды в зоне свежести холодильника. При температуре от 0 до плюс двух градусов клубника может оставаться свежей до 5–7 дней, если температура выше (в обычных холодильниках она примерно равна плюс 5 градусам), то лучше съесть ягоды за 2–3 дня;

нужно удалить порченые ягоды, перед хранением проверить и периодически убирать подгнившие или поврежденные ягоды, чтобы они не заразили остальные.

Если предстоит заморозка клубники для длительного хранения, нужно вымыть и обсушить ее, удалить плодоножки, разложить на подносе в один слой и заморозить на 2–3 часа. Затем переложить в герметичный контейнер или пакет для заморозки. В таком состоянии ягоды можно хранить до 6–12 месяцев.