Нельзя показывать эмоции: стало известно, как жили дети в интернате «Надежда»

Бывший руководитель автозаводского детского дома-интерната «Надежда» Михаил Женько передал территории детского дома под строительство гаражей, которые впоследствии сдавал в аренду. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Ранее о нарушениях в интернате говорила советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер. Дело возбудили только после смены директора, Нюта рассказала, как внутри обесценены жизни детей, сообщает pravda-nn.ru .

В детском доме «Надежда» проживают дети с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями. Советник рассказала, что с командой «Регион Заботы» долго не могла попасть внутрь заведения, руководство постоянно придумывало поводы. Когда попасть все-таки удалось, Нюта отметила, что формально в интернате все в порядке: сделан ремонт, зарплаты выплачиваются, есть лицензии, дети обуты и одеты.

«Но важно смотреть дальше фасада. И то, что я увидела, было совершенно… не знаю подходящего слова… безжизненным. Место, где круглосуточно живут 150 детей, было мертвой территорией. В идеально отремонтированных стенах детей не было ни видно, ни слышно», — отметила Федермессер.

Женщину возмутило отсутствие признаков жизни детей. Команда нашла около 50-ти журналов, где фиксировались перемещения детей. В какое время ребенок вышел из спальни, затем в сопровождение логопеда вышел в медблок, добрался до душевой и так далее. Советник назвала это жизнью «под конвоем», где дети загнаны в расписание, составленное человеком, которому нет до них дела.

Кроме того специалиста поразила зажатость и «замороженное» состояние детей. На вид каждый из них здоров, но общения с ними не складывалось, так как никто там этого делать не умел. На лицах у детей нет эмоций, характера, настроения. Нюта отметила, что у всех коллег, побывавших внутри и видевших детей, сформировалось одинаковое ощущение, что им запрещено показывать эмоции.

По мнению эксперта, такому поведению есть и медицинское объяснение. В интернате для успокоения и выравнивания эмоционального фона широко используются нейролептики. Препарат угнетает реакцию на раздражители, снижает концентрацию внимания и повышает сонливость, длительный прием приводит к апатии и депрессии.

Также Федермессер заметила, что дети ничего не знают о нормальной жизни, например, они умеют вышивать, но не умеют стирать белье, умеют застилать кровать, но не знают, откуда берется туалетная бумага. Объяснение этому — социальная запущенность и депривация, никто детьми не занимается и они никому не нужны. А руководитель Жинько считает главной целью своей работы соблюдение дорожной карты по зарплате сотрудников.