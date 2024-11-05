Нелегальный приют: в Кемерове проверили частный дом

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В Заводском районе Кемерова закрыли нелегальный приют в частном доме для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, сообщает «Сiбдепо» .

«Установлено, что для придания законности осуществляемой деятельности с проживающими лицами заключались договоры безвозмездного пользования жилым помещением», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

В помещении провели прокурорскую проверку, она показала, что дом не отвечает требованиям пожарной безопасности. Там было опасно находиться. Прокурор обратился в районный суд, тот удовлетворил требования по пресечению работы частного приюта.

Владелец решил обжаловать решение в Кемеровском областном суде, однако и там его оставили в силе. 12 постояльцев дома расселили в другие подобные учреждения, работающие на легальных основаниях.

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