Некоторые районы Подмосковья освободятся от снега уже на следующей неделе

Высокий температурный фон способствует таянию снега в Подмосковье. В столице снег убывает по 2-3 см в сутки, а в некоторых местах Московской области высота покрова уже 18 марта снизится до однозначных величин, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Самые высокие сугробы пока отмечены в Кашире — 45 см. Убыль снега в регионе за прошедшие сутки составила от 2 до 6 см.

Из картины выбиваются метеостанция Подмосковная и город Клин, где снега 11 и 10 см соответственно. Они станут первыми в регионе, кто в начале следующей недели полностью избавится от снега.

Ранее Леус рассказал, что в столице два дня подряд отмечали рекордно высокую температуру. При этом сугробы таяли медленно.

