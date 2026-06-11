Нейросеть выявила 9 тыс нарушений парковки у контейнеров в Подмосковье

В Подмосковье искусственный интеллект через камеры системы «Безопасный регион» зафиксировал более 9 тыс. случаев парковки у контейнерных площадок. По более чем 4 тыс. нарушений уже вынесены штрафы на сумму свыше 32 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект фиксирует автомобили, припаркованные у контейнерных площадок более чем на 15 минут. Система распознает государственный номер и передает данные в систему автоматизации административного производства.

СААП автоматически запрашивает сведения об автовладельце, формирует постановление и направляет нарушителю штраф с приложением доказательств. По более чем 4 тыс случаев уже назначены штрафы на общую сумму свыше 32 млн рублей.

Нейросеть фиксирует только те автомобили, которые блокируют проезд мусоровоза и мешают выкатке контейнеров. Благодаря внедрению проекта число случаев невывоза мусора из-за запаркованных площадок сократилось на 44%.

Ознакомиться с ИИ-практиками Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Развитие и внедрение таких технологий соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.