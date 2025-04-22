Нейросеть помогла устранить около 8,7 тыс нарушений правил торговли в Подмосковье

С начала 2025 года нейросеть помогла найти около 8,7 тыс. нарушений. Нейроконтролер умеет определять точки продажи товаров в общественных местах: возле ж/д станций и переходов, ТЦ и магазинов, на мостах, автостоянках и площадях, а также во дворах. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

С началом сезона уличной торговли подмосковный искусственный интеллект уже готов к повышенным нагрузкам. Он в онлайн-режиме анализирует видеопоток с 6,5 тыс. камер системы «Безопасный регион», а когда находит точки незаконной торговли, сохраняет видеокадр и автоматически ставит задачу на устранение нарушения.

Ознакомиться с практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.