Нейросеть помогла устранить более 2 тыс нарушений правил торговли в Подмосковье

В январе искусственный интеллект помог устранить в Московской области более 2 тыс. нарушений правил торговли в регионе. Следить за соблюдением правил торговли в Московской области помогает искусственный интеллект, подключенный к системе «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В мониторинге задействовано более 6,6 тыс. камер, установленных в локациях с большим потоком людей, где чаще всего собираются нелегальные продавцы: по пути к платформам МЦД, возле остановок общественного транспорта, учреждений социального обслуживания и других.

Например, в Балашихе на Привокзальной площади на улице Советская, дом 1Е, устранена выносная уличная торговля овощами и фруктами. Подобная деятельность попадает под статью 6.16 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Кроме того, незаконная уличная торговля регулируется статьями 14.1 КоАП РФ и 4.7 кодекса Московской области об административных правонарушениях.

В местах несанкционированной торговли отсутствует контроль качества продукции. Также создаются условия недобросовестной конкуренции для законопослушных предпринимателей, так как в данных объектах документы зачастую оформлены ненадлежащим образом или отсутствуют вовсе, не передаются данные о сотрудниках и не уплачиваются налоги в бюджет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.