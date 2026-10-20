Нейросеть помогает заполнять заявления во всех МФЦ Подмосковья

Сервис искусственного интеллекта заработал во всех МФЦ Московской области и заполняет заявления на востребованные услуги, распознавая данные из документов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть помогает сотрудникам МФЦ оформлять внутренние и пятилетние заграничные паспорта, СНИЛС, а также подтверждать гражданство детей до 14 лет. Сервис распознает данные из паспортов и свидетельств и переносит их в заявления.

«Теперь сотрудникам больше не нужно вручную вносить данные из документов — эту задачу берет на себя ИИ. Это уменьшает риск случайных опечаток и ошибок», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис встроен в рабочую программу сотрудников. Оператор сканирует документ заявителя, а нейросеть определяет его тип и автоматически заполняет нужные поля заявления, включая фамилию, имя, серию и номер документа. Сотруднику МФЦ остается проверить данные и отправить заявление в ведомство.

В Московской области работают 212 многофункциональных центров. В центрах «Мои Документы» региона оборудовано почти 900 цифровых рабочих мест, где консультанты при необходимости помогают оформлять онлайн-заявления.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.