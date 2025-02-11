Нейросеть будет проверять домашнюю работу подмосковных школьников

Заместитель министра образования Московской области Евгений Никитин сообщил, что в скором времени проверять тетради учителям в Подмосковье будет искусственный интеллект.

«Сейчас мы в пилотном режиме следим за тем, как работает искусственный интеллект на примере разбора детского почерка. И каким образом его можно применить для автопроверки различных работ. У нас уже есть некоторые успехи в этом направлении. Мы видим, что к концу года сможет создать некий „умный помощник учителя“», — сказал Никитин во время конференции на тему «Цифровая трансформация системы образования в Московской области».

По его словам, планируется, что ученики смогут загружать в систему фотографии своих рукописных работ, а ИИ распознает написанный текст. Затем программа предоставит учителю результат проверки, при этом педагог сам будет модерировать процесс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.