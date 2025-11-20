Неявки и истечение срока: когда приостанавливают выплаты пенсий

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что в ряде случаев российским пенсионерам приостанавливают выплаты, сообщает RT .

Среди таких примеров — отсутствие получения пенсии в течение 6 месяцев подряд или неявка инвалида на переосвидетельствование, а также истечение срока обучения получателя пенсии по случаю потери кормильца.

«В случае устранения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, она будет возобновлена», — сказал эксперт.

По его словам, для возобновления выплаты необходимо предоставить заявление и соответствующие документы, их рассмотрят в течение 5 дней. Затем выплаты возобновят с 1 числа следующего месяца, исключение — переосвидетельствование инвалидности, когда выплаты возобновляют в тот же день.

