Неизбежные изменения: почему мамы испытывают одиночество при взрослении детей

Взросление детей — это сложный и многогранный процесс, который вызывает у мам множество эмоций. С одной стороны, это радость от того, что ребенок становится самостоятельным, находит свои интересы и начинает принимать собственные решения. С другой стороны, для мамы это время неизбежных изменений, которые могут быть болезненными. Об этом РИАМО сообщила психолог Марина Петрова.

«Когда ребенок маленький, мама ощущает себя центром его мира. Она заботится о нем, оберегает и направляет. В этот период существует особая связь, полная доверия и зависимости. Но с взрослением эта связь начинает меняться. Ребенок начинает искать свою идентичность, строить собственные отношения и принимать решения без участия мамы. Это может вызывать у нее чувство потери, как будто она теряет часть себя», — сказала психолог.

Кроме того, взросление детей связано с множеством стрессов. Подростковый возраст — это период поиска себя, экспериментов и иногда бунта. Мамы сталкиваются с непониманием, конфликтами и страхом за будущее своего ребенка. Они переживают за его выборы, друзей, увлечения и даже за его безопасность. Эти переживания могут быть подавляющими и приводить к чувству беспомощности.

Мамы также могут испытывать одиночество в этот период. Когда дети становятся взрослыми, они все меньше делятся своими мыслями и переживаниями. Это может оставить маму в состоянии неопределенности и тревоги, когда она не знает, что происходит в жизни ее ребенка. Она может чувствовать себя изолированной от его мира, что добавляет к эмоциональному грузу.

«Не стоит забывать о том, что взросление — это не только трудности, но и радости. Мамы гордятся достижениями своих детей и счастливы видеть их уверенными и независимыми. Однако этот переходный период требует от них огромной силы и мудрости. Они должны научиться отпускать, доверять и принимать изменения, что далеко не всегда легко. В конечном счете, взросление детей — это процесс, который требует времени, терпения и любви, и каждая мама проходит через него по-своему», — добавила Петрова.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 30 ноября. Символом этого дня стала незабудка, которая по древним поверьям способна напоминать о забытых близких.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.