Нехватка водителей: сроки доставки «Почты России» выросли в 2 раза

Так, водители уходят из компании вслед за операторами и начальством из-за 12-часовых смен, штрафов, переработок и зарплаты в 30–50 тыс. рублей. Теперь вместо двух недель письма и посылки могут идти месяц или два. Коробки неделями стоят в отделениях, так как их некому забрать и вывезти в сортировочные центры. Автомобили не выходят на маршруты, а доставки часто отменяют или переносят по срокам.

Больше 30% рабочих почты выходят на смены в отделения три раза в неделю с 09:00 до 15:00. Кроме того, много где один сотрудник отвечает за прием, выдачу и оформление писем и посылок. Часть отделений работает только на выдачу.

В регионах дела обстоят еще хуже. Посте того, как почта перешла на сокращенный режим зарплаты, сотрудникам ее уменьшили до 11–24 тыс. рублей. Работать за такие деньги никто не хочет.

