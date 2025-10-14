Недостроенное здание магазина снесли в Раменском округе

В рамках проведения работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, в Раменском муниципальном округе, в деревне Верея был выявлен и демонтирован объект самовольного строительства — недостроенное здание магазина. Самострой располагался вдоль автомобильной дороги регионального значения «Островцы — Верея». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В 2014 году было начато строительство торгового объекта площадью порядка 140 кв. м. Работы проводились без разрешительной документации и не были завершены. Более десяти лет железобетонный каркас здания простоял в заброшенном состоянии, в результате чего несущие конструкции потеряли свою целостность. Решением арбитражного суда Московской области постройку признали самовольной и подлежащей сносу. Силами собственника был проведен комплекс работ по демонтажу сооружения.

В настоящий момент земельный участок полностью расчищен от строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории определит собственник.

Всего на территории Раменского муниципального округа было выявлено 456 объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 381 объект, что составляет 70% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.