Недоброе утро: за громкий будильник теперь могут оштрафовать

Россиян могут оштрафовать на 3 тыс руб за громкий будильник по утрам

Громкий и продолжительный будильник, который мешает соседям, может привести к административной ответственности. В большинстве регионов РФ действует режим тишины — с 22:00 до 07:00, сообщает SHOT .

Если будильник громко играет до 07:00, превышая норму децибел, человека оштрафуют на 2 тыс. рублей. При повторном нарушении, размер административной ответственности составит 3 тыс. руб.

Режим тишины также будет нарушен в случае громких разговоров, игр детей, лая собак и музыки. Доказать вину соседа довольно просто. Необходимо снять нарушение на видео и заручиться свидетельскими показателями двух соседей.

Проблема может появиться только с измерением уровня шума в децибелах. Наиболее часто на громкие будильники соседей жалуются жители новостроек. Там хорошая слышимость.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.