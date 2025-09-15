Неделя Агаты Кристи пройдет в Черноголовской библиотеке

В этом году отмечается 135 лет со дня рождения великой Агаты Кристи. Черноголовская библиотека посвящает всю неделю гениальному творчеству этой талантливой и загадочной писательницы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

16 сентября в 17:00 библиотека приглашает всех на просмотр кинофильма «Таинственное происшествие в Стайлз».

17 сентября в 16:00 покажут фильм «Самое жуткое убийство». В этот же день в 17:30 всех поклонников детектива приглашают на грандиозную викторину «Тайны Агаты Кристи». Подсказка к вопросам уже размещена на сайте библиотеки: https://chgbiblio.ru/archives/95168.

Финальным мероприятием тематической недели, посвященной творчеству писательницы, станет показ кинофильма «И зеркало треснуло» 19 сентября в 17:00

Все мероприятия будут проходить в городской библиотеке Черноголовки по адресу: г. Черноголовка, Школьный бульвар, дом 9

