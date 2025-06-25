Нечестный производитель: можно ли «на глазок» выявить нитратный арбуз?

В Московском регионе стали появляться первые арбузы из Азии. Возможно ли проверить их на нитраты покупателю «на глазок», рассказал РИАМО эколог и автор популярного Telegram-канала Илья Рыбальченко.

Он уточнил, что в основном в регион приходят арбузы и дыни из стран Азии, а краснодарские ягоды пока не подошли, нужно ждать августа.

«Понять про содержание нитратов можно только специальными приборами. На вкус это сделать у вас не получится», — объяснил Рыбальченко.

Специалист добавил, что применение химии при выращивании данной ягоды — часто явление. Это позволяет нечестным производителям получить большой объем урожая в краткие сроки. О вкусовых качествах и потребителе они думают в последнюю очередь.