Нечестные УК Подмосковья заплатят более 6 млн руб за плохое обслуживание МКД

В рамках еженедельного рассмотрения дел об административных правонарушениях руководящим составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрено 49 дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля, сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в рассмотрении приняли инспекторы территориальных отделов Министерства и представители органов Прокуратуры.

Субъектами административных правонарушений стали управляющие и ресурсоснабжающие организации из 18 муниципалитетов, среди которых Чехов, Подольск, Домодедово, Серпухов, Раменский, Жуковский, Солнечногорск и Реутов.

В результате общая сумма наложенных штрафов превысила 6,4 млн рублей.

По 8 делам в качестве наказания назначено предупреждение, поскольку административное правонарушение совершено впервые. Остальным субъектам назначен административный штраф.

Основанием послужили:

нарушения лицензионных требований и правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

нарушения правил энергоэффективности и энергосбережения в многоквартирных домах Подмосковья;

нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.