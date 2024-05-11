сегодня в 07:10

Небольшой дождь и до +9 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В Подмосковье и Москве в субботу пройдет небольшой дождь, температура составит плюс 7 — плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Прогнозируется облачная погода.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст.

Также в субботу в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с. Это потенциально опасная погода с неблагоприятными явлениями.