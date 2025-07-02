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В турнире за Кубок Александра Овечкина по хоккею сразится рекордное число команд

Седьмой розыгрыш международного Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий станет самым массовым по количеству команд за всю историю турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Кубок имени легендарного российского хоккеиста стартует в Подмосковье 2 августа и продлится до 9 августа. Его участниками станут 24 команды из России, Белоруссии и Казахстана. Матчи турнира традиционно примут «Красногорск Арена» имени В.Петрова и «Арена Мытищи» имени В. Шалимова.

​В сезоне 2025 за заветный трофей сразятся команды: «Академия Петрова» (Красногорск), «Балашиха» (Балашиха), «Атлант» (Мытищи), «Химик» (Воскресенск), «Витязь» (Подольск), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Красная Машина Юниор» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), ЦСКА (Москва), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск), «Ак Барс» (Казань), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Магнитогорск), «Амур» (Хабаровск), «Сибирь» (Новосибирск), «Адмирал» (Владивосток), «Северсталь» (Череповец), а также «Динамо» (Минск) и «Барыс» (Астана).

​За свою историю Кубок Александра Овечкина успел стать визитной карточкой Московской области и приобрёл международный статус. По количеству участников, географии команд и уровню организации турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране. В прошлом году обладателем Кубка впервые стал московский «Спартак», а самым титулованным клубом за всю историю проведения соревнований является московский ЦСКА, который четыре раза подряд выигрывал главный трофей.

​Следите за обновлениями в официальном сообществе турнира в «VK», в телеграм-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка.

​Кубок Александра Овечкина по хоккею проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.