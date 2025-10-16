Небольшой дождь и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг ожидается прохладная погода, температура будет плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде в Московской области местами пройдет небольшой дождь.
Скорость юго-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 4 — плюс 6, днем 17 октября — от плюс 8 до плюс 10. В регионе также пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
