Небольшой дождь и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

В Подмосковье и столице в четверг ожидается прохладная погода, температура будет плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.