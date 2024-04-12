Небольшой дождь и до +16 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество Сегодня 07:10

В Подмосковье и столице в пятницу местами пройдет небольшой дождь, температура поднимется до плюс 14 — плюс 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода. Скорость западного ветра будет 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 4 — плюс 6 градусов, пройдет небольшой дождь, днем 13 апреля температура будет плюс 14 — плюс 16, ожидается погода преимущественно без осадков.