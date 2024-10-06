Небольшие заморозки зафиксировали в Подмосковье ночью

сегодня в 08:17

На севере и востоке Подмосковья воскресенье началось с заморозков, отрицательные температуры были в Талдоме, Клину и Черустях, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Талдоме столбики термометров опускались до минус 0,6 градуса, в Клину — до минус 0,5, в Черустях — до минус 0,4.

«Также заморозки отмечены в Смоленской, Тверской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Кировской областях», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

На следующей неделе в Московском регионе ночные температуры могут опускаться ниже 0 градусов.