Небольшие осадки и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице температура в среду поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, местами пройдут небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами сохранится гололедица.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
«Желтый» уровень опасности погоды действует на территории столичного региона из-за гололедицы. Она объявлен по 20 марта.