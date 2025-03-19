Небольшие осадки и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:16

В Подмосковье и столице температура в среду поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, местами пройдут небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.