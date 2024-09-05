Небольшая облачность без осадков ждет жителей Московского региона 5 сентября
Гидрометцентр РФ: в Московском регионе 5 сентября будет облачно, без дождя
В Москве и области в четверг температура воздуха будет от 20 до 22 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем 5 сентября в Московском регионе ожидается небольшая облачность. Дождя не будет. Ветер северо-восточный и восточный, от трех до восьми метров в секунду.
Ночью также будет небольшая облачность, без дождя. Ветер ожидается переменных направлений, от двух до семи метров в секунду.
Ранее в Москве и области продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности появления пожаров. Он будет действовать до 8 сентября.