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В Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров

В столице и Московской области продлили «Желтый» уровень опасности погоды в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 13:00 8 сентября. Местами в регионе фиксируется высокая пожарная опасность 4 класса.

Аналогичный уровень опасности погоды из-за пожароопасности действует в Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Калужской областях Центрального федерального округа (ЦФО).

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во второй половине текущей недели Московский регион охватят первые признаки осени.