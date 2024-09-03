Первые заморозки ожидаются в Московском регионе во второй половине недели

Во второй половине недели Московский регион охватят первые признаки осени. Заморозки прогнозируются в ночь на пятницу и на субботу. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как отметил синоптик, в условиях малооблачной антициклональной погоды приток солнечного тепла постепенно уменьшается, а по ночам все заметнее становится выхолаживание.

Первые, но пока еще незначительные, признаки понижения температуры, жители Московского региона смогут наблюдать уже в среду. Так, температура днем в Москве будет от плюс 23 до плюс 25 градусов, а ночью опустится до плюс 8 — плюс 10 градусов. В Подмосковье днем будет от плюс 21 до плюс 26 градусов, ночью — до плюс 6 — плюс 11 градусов, а местами температура опустится до плюс 3.

Четверг станет самым холодным днем недели. Температура днем в Москве будет от плюс 21 до плюс 23 градусов, а в Подмосковье — от плюс 19 до плюс 24 градусов.

Первые заморозки возможны в две последующие ночи: столбики термометра покажут в Москве от плюс 7 до плюс 9 градусов, в Подмосковье — от плюс 5 до плюс 10 градусов. Местами на севере региона температура опустится до плюс одного — плюс четырех градусов.

В выходные температура начнет постепенно повышаться. Днем она все еще будет июльской, но ночью будет опускаться до сентябрьских плюс 7 — плюс 12 градусов, а местами и до плюс 2 градусов.

В Москве средняя дата первых осенних заморозков в 21 веке приходится на 11 октября. Самые ранние низкие показатели температуры наблюдались 19 сентября.