«Не ждите, пока отберут ребенка»: психолог назвала главный шаг в кризисе семьи

Психолог Гладких: в кризисной ситуации в семье нужно обратиться в опеку

Чем раньше семья, у которой наблюдается кризисная ситуация, обращается за помощью, тем выше шанс сохранить детей, сообщила РИАМО клинический и семейный психолог Лилия Гладких.

«Исходя из логики и общей практики, могу добавить от себя: в любой кризисной ситуации — будь то финансовые трудности, угроза изъятия ребенка или потеря жилья — первым шагом должно быть обращение в органы опеки и попечительства по месту жительства, а также в центры социальной помощи семье и детям», — сказала Гладких.

Она отметила, что там должны не наказывать, а помогать: предоставлять выплаты, направлять в кризисные центры, подключать психологов.

«Если ситуация острая (например, негде жить с ребенком) — можно обращаться в реабилитационные центры или социальные гостиницы. Чем раньше семья попросит помощи, тем выше шанс сохранить детей и не допустить пополнения той самой печальной статистики», — добавила специалист.

