«Не вторжение инопланетян»: шоу дронов состоится в Салехарде 26 сентября

Лучше всего любоваться шоу дронов в Салехарде с Арктической улицы

В Салехарде 26 сентября зрителей ждет новое шоу дронов: 2500 беспилотных летательных аппаратов покажут детские рисунки в небе над рекой Преображенкой, сообщает «Север-Пресс» .

Наилучший обзор обеспечит площадка у «Геолога» или Арктическая улица, откуда вся панорама будет видна целиком. Подробности о подготовке к этому зрелищному событию сообщил управляющий проектами Проектного офиса ЯНАО Алексей Дронов.

«С 21 сентября начнутся полеты небольших групп беспилотников. Это будет происходить над рекой Преображенкой. Не пугайтесь — это не вторжение инопланетян и не операции спецслужб. Мы готовим для вас яркий и незабываемый праздник. Это абсолютно безопасные и очень маленькие беспилотники. Единственная их функция — нести светодиод», — пояснил он.

Шоу обещает побить существующий российский рекорд по числу одновременно запущенных дронов. Предыдущий рекорд составлял чуть более 1200 устройств.

Мероприятие приурочено к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Рисунки, которые лягут в основу анимации, были отобраны в рамках конкурса «Небо Победителей».