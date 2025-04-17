Не все так просто: юрист оценила историю стюардессы с 2 годами больничного

Адвокат, профессор Финуниверситета при правительстве РФ, доктор юридических наук Мария Буянова заявила, что в деле стюардессы, которая 2 года пробыла на больничном, может присутствовать коррупция, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Тут надо смотреть. Бывает так, что сочетают: первый больничный берут у одного врача, другой — у невролога, третий — у терапевта, еще один — у гинеколога и т. д. Но все равно продолжительность больничных строго лимитирована, в том числе лечебным учреждением. И, конечно, человек не может больше двух лет находиться на больничном», — прокомментировала ситуацию эксперт.

По ее словам, такого пациента обязывают каждые 15 дней проходить врачебную комиссию, а затем дают направление на медико-социальную экспертную комиссию, которая присваивает ему группу инвалидности. Дальше такой сотрудник может остаться на больничном до 75 дней в году, а потом его либо увольняют, либо сохраняют на работе без выплаты заработной платы.

При этом средняя продолжительность отпуска бортпроводника составляет 70 дней в году. Отдых продляют в зависимости от того, сколько часов сотрудник провел в самолете.