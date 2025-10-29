«Не у всех есть яйца»: Поклонская ответила на громкое заявление Мардана

Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская ответила журналисту и ведущему «Соловьев. Live» Сергею Мардану на его пост о смене ею имени .

Она напомнила, что пережила несколько покушений и хочет защитить свою жизнь.

«Как любой нормальный человек, который хочет защитить свою жизнь и близких, я предпринимаю специальные меры. Кроме того, я нахожусь под государственной защитой моей страны — России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье», — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По словам советника генпрокурора, распространение личных сведений оказывает помощь противнику, так как дает ему информацию для атак и ликвидации людей.

Она подчеркнула, что таким образом блогеры, называющие себя патриотами, оскорбляют всех подряд и для «ярких красок» способствуют преступникам, против которых ВС РФ ведет спецоперацию.

«Яйца — это не всегда то, что мешает танцору; иногда это выражение несет другой смысл. Но, к примеру, не у всех они есть, как, похоже, у вас. Я это поняла еще в 2014 году», — заключила Поклонская.

