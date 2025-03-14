«Не трогайте меня»: пострадавшая в ДТП с Буйновым отказалась от помощи

Пострадавшая в ДТП с Буйновым отказалась от встречи с певцом в больнице

После ДТП 26 февраля на дороге из Москвы в область и долгих уговоров сына пострадавшей Аллы Смирновой певец Александр Буйнов приехал навестить ее в больницу, но та отказалась от встречи, гостинцев и любой помощи от него, сообщает kp.ru .

Затем ее перевели из подмосковной больницы в столичную и 10 марта выписали. Смирнова поблагодарила за это федеральный телеканал, но отказалась сотрудничать с сотрудниками других программ.

По словам сына пострадавшей, Алла Николаевна получила сильный ушиб и растяжение колена, а также защемление тазобедренного нерва. Буйнов заявил, что готов помогать всем, чем сможет.

«Нашептали — что не надо принимать помощь и контактировать. Мы будем эту историю раскручивать самостоятельно…» — заявил директор Буйнова Сергей Пудовкин. По его мнению, на Аллу Николаевну кто-то влияет со стороны.

На кадрах видеорегистратора видно, как Буйнов за рулем «Лексуса» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 61-летнюю воспитательницу детского сада в подмосковной Апрелевке.