Не только прохлада, но и тепло: как использовать кондиционер осенью

С первыми холодами растет спрос на электрические обогреватели. Они быстро дают тепло, но потребляют много энергии и малоэффективны в больших помещениях, поэтому многие ищут альтернативу. Об особенностях и эффективности использования кондиционеров для обогрева при низких температурах сообщила РИАМО бренд-директор MDV Наталья Соколова.

Эффективность ON/OFF и инверторных кондиционеров при обогреве

Кондиционеры постоянной производительности (on/off) способны поддерживать комфорт в помещении при уличной температуре до -7 градусов. Ниже этого значения их работа становится неэффективной: большая часть электроэнергии уходит на поддержание работы системы и оттаивание наружного блока.

Инверторные сплит-системы более эффективны, чем on/off-кондиционеры: они лучше обогревают помещение в холода и расходуют меньше электроэнергии. Это достигается за счет того, что инвертор регулирует мощность работы компрессора вместо постоянной работы на полной мощности.

«Инверторные кондиционеры могут эксплуатироваться при более низких температурах: обычно до -15-20 градусов, а некоторые современные модели, которые классифицируются уже как тепловые насосы „воздух — воздух“, — до -25 и даже до -35 градусов», — рассказала Соколова.

При сильных морозах возможные периодические переходы в режим оттаивания наружного блока — это естественный процесс. Производитель всегда указывает минимальный температурный порог работы в инструкции, и его соблюдение гарантирует долговечность оборудования.

Тепловой насос

Стандартный кондиционер с режимом обогрева удобен в межсезонье, когда центральное отопление еще не включено. Для полноценного обогрева зимой лучше использовать тепловой насос «воздух — воздух». Внешне он похож на кондиционер, но конструкция позволяет работать даже в мороз.

Насосы особенно полезны там, где нет магистрального газа, уже сделана отделка или отопление не справляется. Если газ есть, традиционная система остается самым выгодным и надежным вариантом — она стабильна при любой погоде и дает выгодное тепло в расчете на кВт/ч.

В домах без газа часто ставят электрические обогреватели: они просты в подключении, но малополезны, так как преобразуют электроэнергию в тепло с низким КПД.

«Электрический нагреватель работает по принципу: на 1 кВт затраченной электроэнергии он выдает 1 кВт тепла. Тепловой насос устроен иначе — он переносит тепло из наружного воздуха в помещение. При тех же затратах в 1 кВт энергии он производит в среднем от 3,5 до 4 кВт тепла», — пояснила эксперт.

Риски

Основные риски при использовании сплит-системы на обогрев — превышение допустимых температурных пределов и повреждение наружного блока (например, сосульками).

По словам Соколовой, наружный блок следует осматривать не реже раза в месяц, удаляя любые посторонние предметы, которые могут повредить конструкцию. Также рекомендуется проверять фильтры внутреннего блока каждые 2–4 недели при интенсивной эксплуатации системы и очищать их по мере загрязнения, в среднем — 1–2 раза в месяц.

Профессиональное обслуживание лучше выполнять не реже одного раза в год, а оптимально — до начала активного сезона эксплуатации.

