Не только MAX: россиянам рассказали, чем можно заменить Telegram

VK-мессенджер и «ТамТам» можно использовать как альтернативу Telegram в РФ

Telegram продолжает удерживать позиции одного из наиболее востребованных мессенджеров на территории РФ. Но Роскомнадзор возобновил практику ограничения работы сервиса за несоблюдение российского законодательства. В текущий момент стабильность мессенджера вызывает вопросы, что побуждает многих искать другие варианты для коммуникации. gorod55.ru представил обзор сервисов, способных стать альтернативой Telegram.

Альтернативы для общения

MAX

Данный отечественный мессенджер рассматривается как наиболее прямая альтернатива Telegram, демонстрируя быстрый рост аудитории, которая уже составляет около 50 млн человек. В MAX доступны бесплатные голосовые и видеозвонки, общение в чатах, использование реакций и стикеров. Также поддерживается пересылка файлов объемом до 4 ГБ.

К другим важным функциям относятся встроенный ИИ-ассистент GigaChat от Сбера, способный редактировать текст и отвечать на вопросы, а также интеграция с порталом «Госуслуги». Через специального чат-бота пользователи могут, к примеру, получать уведомления о штрафах или напоминания о записи к врачу.

VK-мессенджер

Данный сервис ориентирован в первую очередь на пользователей экосистемы «ВКонтакте». Здесь также можно обмениваться сообщениями, делать звонки и отправлять файлы, используя как веб-версию, так и мобильное приложение. Главное отличие от Telegram заключается в абсолютно стабильной работе на территории России.

«ТамТам»

Это еще один российский мессенджер, разработанный компанией VK, который подходит для переписки, звонков и обмена файлами. Он работает в веб-формате, а для входа можно использовать номер телефона или учетные записи VK и «Одноклассников». Среди достоинств «ТамТама» — возможность регистрации без привязки к номеру телефона, автоматическая оптимизация качества связи, подавление шумов во время разговоров, хранение переписки в «облаке» и отсутствие угрозы блокировки сервиса.

BiP

Это мессенджер от турецкого оператора Turkcell, набирающий популярность за пределами Турции. Функционал включает звонки, переписку, отправку файлов и создание каналов с аудиторией до 1 тыс. человек. Ключевые преимущества — автоматический перевод сообщений, самоуничтожающиеся чаты, возможность пересылать файлы различных форматов и высокое качество аудио- и видеосвязи.

Session

Это международный мессенджер, основной особенностью которого является обеспечение максимальной анонимности. Он был создан группой австралийских разработчиков, для которых приватность является приоритетом. Преимущества сервиса — отсутствие единого сервера, шифровка всех переписок и метаданных, регистрация без предоставления личных данных, включая номер телефона или адрес электронной почты, бесплатное использование и отсутствие рекламы.

Imo

Данный мессенджер работает непосредственно в окне браузера и не требует установки. Преимущества — защита пользовательских данных, бесплатный доступ и совместимость с любым современным браузером.

Confide

Еще один сервис, основной акцент в котором сделан на конфиденциальности. Его особенности — отсутствие возможности делать скриншоты, самоуничтожающиеся переписки и сквозное шифрование всех сообщений.

Альтернативы для работы

«Яндекс Мессенджер»

Корпоративный «Яндекс Мессенджер» интегрирован с почтой, документами и облачным хранилищем «Яндекса». Он доступен на платформах Windows, Android, iOS, macOS и Linux. Преимущества — проведение аудио- и видеоконференций с участием до 40 человек, личные и групповые чаты, публичные каналы для объявлений, возможность оставлять комментарии к отдельным сообщениям.

«Пачка»

Корпоративный мессенджер от компании «Примавера», разработанный для простой интеграции в бизнес-процессы. Его особенности — группировка сотрудников с помощью тегов, сквозные треды для обсуждений, система защиты информации и контроля действий сотрудников, а также использование ботов для автоматизации внутренних задач.

eXpress

Это отечественный сервис для коммуникации, работающий в различных браузерах. Преимущества — пересылка файлов, обмен геопозицией, встроенный редактор изображений, поддержка аудио- и видеосвязи, возможность организации конференций с числом участников более 250.

Compass

Корпоративный мессенджер с открытым исходным кодом, который можно перенести на серверы компании. Достоинства Compass — разделение рабочих пространств, аналитика активности пользователей, комментирование сообщений и проведение конференций до 1000 человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.