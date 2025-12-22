Не только для детей: эксперт рассказала, в каких случаях взрослым нужен логопед

В фильме «Король говорит!» зритель видит, как взрослый мужчина, высочайшего статуса, вынужден заново учиться говорить, бороться с заиканием и страхом публичных выступлений. Этот пример хорошо показывает: логопед — это не только «детский специалист». Речь может быть нарушена в любом возрасте, и иногда взрослому приходится начинать восстановительный путь буквально с нуля. Об этом РИАМО сообщила логопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Братанова.

«Долгое время бытовало мнение, что логопед нужен только ребенку, который неправильно произносит или путает звуки. Но многие взрослые сталкиваются с ситуациями, когда речь внезапно меняется: после инсульта, черепно-мозговой травмы, операций, воспалений голосовых связок. Порой проблема тянется из детства — картавость, шепелявость, заикание могут оставаться на всю жизнь, если с ними никто не работал. И тогда речь становится не просто особенностью, а фактором, влияющим на самооценку, общение, карьеру», — сказала Братанова.

По словам эксперта, исправлять сформированную речевую привычку действительно сложнее, чем обучать ребенка, который только осваивает язык. Но это не делает задачу невыполнимой. Взрослый человек лучше понимает цель, осознает дискомфорт, который ему причиняет дефект, и потому чаще мотивирован на результат. Регулярные упражнения, работа с дыханием, тренировка мышц артикуляционного аппарата способны значительно улучшить звукопроизношение и четкость речи. Точно так же, как тренировка в спортзале укрепляет мышцы, систематические занятия улучшают работу голосовых связок, губ, языка, дыхательной системы.

Есть и другая категория людей, которым логопед нужен не для лечения дефекта, а для профилактики. Это те, кто ежедневно много говорит по работе: преподаватели, актеры, ведущие мероприятий, дикторы. У них возникает постоянная нагрузка на голос, и специалист помогает сохранить его чистым и устойчивым, чтобы избежать охриплости, срывов голоса и профессиональных заболеваний.

«Работа со взрослыми строится иначе, чем с детьми, но основа остается той же: дыхательная гимнастика, специальные упражнения для разных групп мышц, коррекция звукопроизношения, развитие слухового контроля. Постепенно мозг выстраивает новые нейронные связи, речь становится более ясной, плавной и свободной», — добавила логопед.

Важный момент — не откладывать помощь. Речь — это не просто звуки, а важнейший инструмент общения, самоощущения, профессионального роста. И если он дает сбой, логопед становится тем, кто помогает вернуть контроль над ним и уверенность в себе.

Взрослый возраст — не причина смириться с проблемой: в большинстве случаев речь можно восстановить, скорректировать или значительно улучшить. Главное — не ждать, что все пройдет само собой, и вовремя обратиться за помощью.