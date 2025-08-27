Не страх и давление, а мотивация: как помочь ребенку в первые недели учебы

В начале сентября усталость и стресс могут снизить интерес к школе у детей и родителей, поэтому важно создать дома спокойную атмосферу, сообщила РИАМО педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

«Первые недели сентября — это не только для детей, но и для родителей время адаптации. Усталость, стресс и быт могут подавить мотивацию у всей семьи. Важно поддерживать интерес ребенка к учебе и не выгореть. Важно хвалить за усилия, а не только за результаты», — посоветовала Маклакова.

Она подчеркнула, что необходимо создать уютное пространство для учебы, организовать рабочее место — светлое, тихое, без отвлекающих факторов.

«Не стоит перегружать внеурочными занятиями. Дать ребенку время на отдых, игры, просто „ничегонеделание“ — это важно для восстановления. Благоприятно показывать интерес к школьной жизни через открытые вопросы: „А что сегодня было самым интересным?“, „С кем ты поиграл на перемене?“ Спрашивать, было ли ему радостно в школе, что нравится, что не нравится», — перечислила специалист.

Маклакова отметила, что самим родителям важно сохранять баланс — тревожность взрослых передается детям.

«Уделяйте время себе: сон, прогулки, общение — это тоже „топливо“ для поддержки ребенка. Мотивация растет там, где есть доверие, интерес и поддержка, а не страх и давление», — заключила специалист.