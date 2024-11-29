Не столь критично: эксперт рассказал об угрозе закрытия ТЦ в России

Эксперт по ритейлу Глеб Круглов заявил, что возможное закрытие в России ряда торговых центров из-за подорожания для них банковских кредитов никак не отразится на потребителях: в стране быстро растет объем интернет-торговли, сообщает АБН24 .

«Для потребителей это может привести к ухудшению качества обслуживания и сокращению ассортимента товаров, доступных в оффлайне. Если торговые центры закроются, россияне окажутся в ситуации, когда будут вынуждены меньше доверять физическим магазинам и больше ориентироваться на онлайн-покупки», — заявил Круглов.

По его словам, уже сейчас часть россиян по собственному желанию чаще закупаются в интернет-магазинах: никакого серьезного удара население не почувствует.

С другой стороны, пострадают служащие офлайн-магазинов: им придется искать новую работу, добавил эксперт.