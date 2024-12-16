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Не стоит повторять за США: Милонов усомнился в идее министерства эффективности

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил, что идея создания в России нового министерства эффективности напоминает ему западную практику и не всегда следует слепо следовать за опытом США, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Не думаю, что создание нового ведомства сможет как-то повлиять на умозрительные критерии эффективности», — сказал Милонов.

По его словам, сегодня архитектура власти в РФ выглядит достаточно сбалансированно, вполне успешно работают надзорные ведомства и контролирующие органы.

Ранее СМИ со ссылкой на письмо главы Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова писали о предложении ввести в России министерство эффективности. По мнению автора инициативы, оно способствует улучшению эффективности государственного управления и станет важным шагом в оптимизации бюджета.