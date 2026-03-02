Не смешите народ: стилист объяснила, как уместно одеваться в первые теплые дни

Секрет гармоничного образа в переходный период от холода в тепло — это сохранение объема и грамотная многослойность. Об этом РИАМО сообщила стилист Ольга Лебедева.

«Если вы надеваете бомбер или косуху, под ними обязательно должен быть плотный худи, кашемировый свитер или фланелевая рубашка. Тонкий трикотаж в обтяжку под короткой курткой мгновенно удешевляет образ и нарушает пропорции фигуры», — сказала стилист.

Эксперт также призвала пощадить свою обувь: текстильные кроссовки и светлую замшу лучше оставить до сухих тротуаров мая.

«Сейчас время грубой кожи, высокой тракторной подошвы и челси, которые визуально „вывозят“ тяжелый верх. Стиль — это прежде всего уместность, поэтому высокие носки в тон брюк сейчас — признак вкуса, а не „бабушкин“ совет», — заключила Лебедева.

