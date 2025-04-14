«Не рынок, а рэкет»: адвокат поддержал запрет коллекторской деятельности в РФ

Адвокат Андрей Алешкин согласился с инициативой депутатов ЛДПР на полный запрет деятельности коллекторов в России. В случае принятия документа в силу станет невозможным и незаконным взыскание потребительских долгов третьими лицами, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметил эксперт, запрет коллекторской деятельности необходим, так как в стране активно практикуется передача долговых обязательств третьим лицам. По мнению Алешкина, это в воспринимается как легализированный способ вторжения в частную жизнь человека.

«Это не рынок, это рэкет. У меня в практике были случаи, когда взыскивались несуществующие долги или долги, которые вообще не имели отношения к моим клиентам. Коллекторы начинают действовать до любого судебного решения, тем самым нарушая право на защиту и презумпцию добросовестности», — заявил адвокат.

Эксперт добавил, что работу Федеральной службы судебных приставов нельзя передавать в руки третьим лицам, а их плохая деятельность не должна оправдывать полулегальный бизнес, основанный на манипуляциях и запугиваниях. Законопроект должен восстановить справедливость и ликвидировать структуры, вызывающий общественный резонанс.