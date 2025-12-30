«Не пытайтесь переиграть»: психолог дал рекомендации против мошенников

Кандидат психологических наук Михаил Хорс заявил, что пытаться «переиграть» телефонных мошенников — это очень плохая идея. Намного лучше просто сразу спокойно прекратить разговор, сообщает aif.ru .

«Не нужно играть в игры, которыми увлекаются известные личности вроде Харламова или Канделаки, пытающиеся „разводить“ мошенников в ответ. Обычным людям делать этого не стоит», — сказал эксперт.

По его словам, злоумышленники способны осуществить запись голоса, с целью дальнейшего неправомерного использования. В связи с этим, ведя телефонные разговоры с неизвестными, рекомендуется придерживаться максимально понятной речи, избегая сложных предложений и запутанных лингвистических конструкций.

Несколько лет назад известный комик Гарик Харламов опубликовал в своих социальных сетях запись своего разговора по громкой связи с телефонным аферистом.

