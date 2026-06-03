Двое погибли и шестеро пострадали при атаке дронов ВСУ на Запорожскую область
Украинские беспилотники атаковали Мелитополь и Мелитопольский округ в Запорожской области. На данный момент известно о шести пострадавших и двух погибших, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Дрон ударил по гражданскому автомобилю на трассе между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое. Водитель и пассажир получили смертельные травмы.
В Мелитополе в результате атаки пострадали шесть человек. Они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Ранее Балицкий заявил, что противник в ходе атаки бил по социальным объектам, школам, больницам, по объектам, обеспечивающим Запорожскую область продуктами питания, по объектам электроснабжения.
Также в ночь на 3 июня дроны ВСУ ударили по рейсовому автобусу из Москвы в крымский Симферополь в Енакиеве ДНР. Восемь человек погибли.
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