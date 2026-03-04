Не пугайтесь: сирены взвыли в Подмосковье — видео

сегодня в 11:06

В Подмосковье включились сирены в рамках проверки системы оповещения

В Подмосковье и столице проверили систему оповещения населения. Видео публикует « Осторожно, Москва ».

В опубликованном ролике слышно, как громко воет сирена.

В городах Подмосковья прозвучали электросирены и громкоговорители. Сообщения о проверке готовности систем оповещения населения также появились по радио и телевидению.

Жителям Подмосковья и российской столицы посоветовали не бояться и сохранять самообладание.

В Москве на системах оповещения проигрывают пение птиц.

