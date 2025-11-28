Не провал: ошибки взрослых важны для гармоничного развития ребенка

Парадоксально, но именно те ошибки, которые взрослые обычно считают «провалами», оказываются важными для гармоничного развития ребенка. Например, когда взрослый не уследил за чем-то и ребенок столкнулся с необходимостью решать вопрос самостоятельно, сообщила РИАМО психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.

«В этот момент малыш получает первый опыт собственной компетентности: „Оказывается, я могу сделать это сам“», — сказала Гольдштейн.

По ее словам, еще когда мама признает, что устала, не рассчитала силы, ребенок видит живой пример: взрослые не всесильны, и в этом нет ничего постыдного. Такая честность дает ребенку внутреннее право обращаться за поддержкой, а не изображать из себя «супергероя».

Эксперт отметила, что полезны и ошибки в оценке ситуации, когда родитель сначала настаивает на своем, а потом готов признать: «Ты был прав, я поспешил с выводами». Для ребенка это звучит как «Твое мнение может быть услышано и принято». Формируется здоровая уверенность: «Я могу влиять на происходящее, мои решения имеют смысл».

Как подчеркнула психолог, важно не просто признавать ошибку, важно ее исправлять. Ребенок должен видеть, что из любой ситуации есть выход. Это своего рода пример эмоциональной устойчивости — не разводить руками и обвинять себя, а взять ответственность и исправить.

«Когда ребенок видит, что родитель способен ошибаться и при этом не разрушаться, он копирует модель поведения: ошибся — понял — исправил — пошел дальше», — добавила собседница.

Таким образом, родительские «промахи», которые сопровождаются честностью и уважением, становятся для ребенка не травмой, а тренировкой самостоятельности и внутренней опоры. Он учится воспринимать ошибки как естественную часть роста и жизни.

Признание ошибки перед ребенком, по мнению специалиста, — не исповедь и не попытка снять с себя тяжесть вины. Это, прежде всего, момент контакта, когда взрослый показывает: «Я человек, и я беру ответственность за свои действия». Важно говорить об этом спокойно, без драматизации и самоуничижения.

«Когда мама признается в ошибке коротко и честно объясняет, что произошло, называет свое состояние и отделяет эмоции от ребенка, у него появляется чувство безопасности. Это не делает маму слабой, напротив, показывает ее силу и зрелость», — пояснила Гольдштейн.

Важно, чтобы объяснение звучало как факт, а не как просьба о прощении или попытка переложить ответственность. Фразы вроде: «Ты меня довел» или «Я так устала, что мне пришлось накричать» лишь усиливают вину ребенка. А вот простое: «Я сорвалась, и это было неправильно. Прости, что тебе это пришлось услышать» дает ему пространство для собственных чувств и реакции.

Когда взрослый демонстрирует человеческие слабости, ребенок получает три важных послания: «Ошибаться — нормально. Это часть обучения», «Можно говорить правду», «Не нужно быть идеальным, чтобы тебя любили». Это становится уроком о честности, о способности исправлять последствия. Ребенок понимает, что конфликт — не катастрофа, а диалог.

