Не просто усталость: названы ключевые признаки профессионального выгорания

В современном мире проблема профессионального выгорания стала особенно актуальной. С выгоранием на работе сталкивалась почти половина трудящихся россиян, сообщила РИАМО бизнес-психолог, эксперт по психологии денег Гульнара Зиннатуллина.

«Выгорание сильнее всего поражает профессии, где приходится много взаимодействовать с людьми и брать эмоциональную ответственность за других. Это медики, учителя, психологи, соцработники, юристы, менеджеры и сотрудники креативных индустрий», — рассказала Зиннатуллина.

При этом она подчеркнула, что не все профессионалы выгорают одинаково, так как многое зависит от типа личности. Выгорание чаще всего поражает людей, склонных к перфекционизму из-за высоких требований к себе.

По словам специалиста, профессиональное выгорание можно определить по трем ключевым признакам: эмоциональное истощение, деперсонализация и снижение производительности. Также выгорание может проявляться в виде постоянной усталости и сонливости, раздражительности, агрессии, проблем со здоровьем и полного отсутствия мотивации.

Выгорание на работе — не просто усталость. Оно требует стратегического подхода и внимательного отношения к себе, заключила Зиннатуллина.