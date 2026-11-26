День матери — это возможность выразить благодарность женщинам за их ежедневный труд, заботу и поддержку, которые зачастую остаются незамеченными, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

«День матери — это не про дату в календаре и не про открытку раз в год. Это редкий повод сказать вслух то, что в буднях мы чаще всего откладываем: что мама — первый человек, который был рядом с каждым из нас, и что ее труд — самый незаметный и самый важный в стране», — сказала Орлова.

Она добавила, что для нее как депутата этот праздник имеет особое личное значение. Именно опыт материнства и понимание трудностей, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, 10 лет назад побудили ее начать объединять таких родителей.

«Я мама, и я знаю, как выглядит материнство не с картинки — бессонные ночи, тревога за ребенка, усталость, которую никто не видит. И я знаю, как выглядит материнство, когда в семье появляется особенный ребенок: к обычной материнской работе добавляется еще одна — ежедневная, без выходных и без права на слабость», — поделилась депутат.

Орлова подчеркнула, что общественное признание материнского труда имеет и практическое значение. Именно из него вырастают решения, направленные на поддержку семей: создание специализированных центров, введение выплат и принятие законов.

«Важно, чтобы в этот день мы останавливались и вспоминали: за каждым ребенком стоит мама, и за каждым взрослым, который что-то сделал в этой жизни, тоже стоит мама. Пока мы это помним вслух, у материнства есть общественное признание, а не только слова на кухне», — заключила она.

В последнее воскресенье ноября вся Россия отмечает теплый семейный праздник — День матери. Его история началась в 1998 году. Тогда указом президента Бориса Ельцина день получил официальный статус. Инициативу широко поддержали все регионы страны, и сегодня праздник прочно вошел в повседневную жизнь россиян. Именно крепкая семья и уважение к материнскому труду — основа благополучия и сохранения традиций нашей страны.

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