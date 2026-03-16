Не прощает тишины: как обезопасить себя в весеннем лесу

Большинство городских паникует из-за медведей, но опытный гость леса знает: самый опасный «зверь» — это клещ. Медведя вы можете за всю жизнь не увидеть, а этот мелкий паразит вцепится в вас гарантированно, сообщил РИАМО опытный грибник Максим Михайлов.

«Защита проста: светлая одежда, чтобы сразу заметить врага, штаны в носки, рубашку — в штаны. И не забудьте про акарицидные спреи — они парализуют лапки клеща. Осматривайтесь каждые полчаса, особенно в высокой траве», — объяснил Михайлов.

Змеи весной сонные и выползают греться на проталины. Гадюка никогда не нападет первой, если на нее не наступить или не схватить рукой. Поэтому обязательно нужно надевать высокие резиновые сапоги.

«Перед тем как потянуться за грибом, обязательно пошуршите в траве палкой. Змея почувствует вибрацию почвы и сама уступит вам дорогу», — отметил грибник.

А что касается косолапого — главное правило: не будьте «тихим охотником». Медведь боится человека и уйдет, если услышит вас заранее.

«Пойте, разговаривайте вслух, хрустите ветками. Самая опасная встреча — это внезапная встреча нос к носу, когда вы застали зверя врасплох. Если он почует вас за сотню метров, он просто скроется в чаще. Лес не прощает только тишины и невнимательности под ногами», — заключил эксперт.

